Bursa'da Tartışma Kavgaya Dönüştü

31.10.2025 09:56
Bursa'da bir erkek, tartıştığı kadını yol ortasında sürükledi, vatandaşlar müdahale etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir erkek, tartıştığı kadını yol ortasında sürükledi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, olaya tanık olanlar tarafları güçlükle ayırdı. Olay, Nilüfer ilçesi meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek ile yanında yürüyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadını yere iterek sürüklemeye başladı.

OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMA MÜDAHELE ETTİ

Kadının çığlıkları mahallede yankılanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar tarafları ayırarak kadını adamın elinden kurtardı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

