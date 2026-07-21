Bursa'da Taşıma Asansörü Minibüsün Üzerine Devrildi - Son Dakika
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Bursa'da Taşıma Asansörü Minibüsün Üzerine Devrildi

Bursa\'da Taşıma Asansörü Minibüsün Üzerine Devrildi
21.07.2026 17:38
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İnegöl'de kurulan asansör minibüsün üzerine devrildi, yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ev eşyası taşımak için kurulan taşıma asansörü park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin taşınması için 16 F 7221 plakalı kamyonetin üzerine kurulan eşya taşıma asansörü henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek park halindeki 06 S 1494 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Devrilen asansör nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Devrilen eşya taşıma asansörü vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Taşıma Asansörü Minibüsün Üzerine Devrildi - Son Dakika

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