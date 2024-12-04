Bursa'da Tavuk Yedikten Sonra Zehirlenme Şüphesi: 17 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Bursa'da Tavuk Yedikten Sonra Zehirlenme Şüphesi: 17 Kişi Hastaneye Başvurdu

Bursa\'da Tavuk Yedikten Sonra Zehirlenme Şüphesi: 17 Kişi Hastaneye Başvurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yedikleri tavuktan zehirlendiği iddia edilen 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, durumu değerlendirerek gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durduklarını açıkladı.

04.12.2024 21:02  Güncelleme: 21:08
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yedikleri tavuktan zehirlendiği iddia edilen 17 kişi hastaneye başvurdu.

Olayı öğrenen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bugün saat 18.00'den sonra Yenişehir Devlet Hastanesi'ne çok sayıda vatandaşımız mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvuruda bulundu. İlk belirlemelere göre 16 ila 50 yaş arasında 17 vatandaşın hastaneye başvuruda bulundu. Bu başvuruların üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine duruyoruz. Ayrıca her bir vakanın aynı gıda işletmesinden alışveriş yaptığı anlaşıldı. Zehirlenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekipler tavuk eti ve diğer gıdalardan numune alıyor. Tahlil sonuçlarına göre vatandaşlarımızın neden zehirlendiği ortaya çıkacak. Bu vahim olay dolayısıyla etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tavuk Yedikten Sonra Zehirlenme Şüphesi: 17 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika

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