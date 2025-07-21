Bursa\'da Tehlikeli Motosiklet Yolu

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, Ankara yolunda trafikte seyrederken motosikletin üzerine uzanarak ilerledi. Kendi canını ve diğer sürücüleri tehlikeye atan şahsın o anları başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, hem trafiği hem de kendi hayatını hiçe sayarak motosikletin üzerine uzanıp yolculuğuna devam etti. Sürücünün pervasız hareketi tepki çekerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. - BURSA