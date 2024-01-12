Bursa\'da tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'da bir kişi, otomobilin bagajına basıp tavanına tutunarak ölüme meydan okudu. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin bagajına basarak tavanına tutunan şahıs, bir süre bu şekilde seyahat etti. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyerek, hem kendi canını tehlikeye atan hem de diğer sürücülere zor anlar yaşatan şahıs, yolculuğuna bir süre daha devam ettikten sonra son verdi. O anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA