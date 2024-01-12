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Bursa'da tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Bursa'da tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'da bir vatandaş, otomobilin bagajına basıp tavanına tutunarak ölüme meydan okudu. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaş, seyir halindeki otomobilin bagajına basarak tavanına tutundu. Bir süre bu şekilde seyahat eden vatandaş, hem kendi canını tehlikeye attı, hem de diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen vatandaş, tehlikeli yolculuğuna bir süre daha devam ettikten sonra son verdi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

12.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Bursa'da bir kişi, otomobilin bagajına basıp tavanına tutunarak ölüme meydan okudu. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin bagajına basarak tavanına tutunan şahıs, bir süre bu şekilde seyahat etti. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyerek, hem kendi canını tehlikeye atan hem de diğer sürücülere zor anlar yaşatan şahıs, yolculuğuna bir süre daha devam ettikten sonra son verdi. O anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Bursa\'da tehlikeli yolculuk kamerada
Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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