Bursa'da tehlikeli yolculuk kamerada

Eskişehir'de zorla senet imzalatarak borçlandıran şahıslar yakalandı

Eskişehir'de kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, zorla nakit paralarını alan şahıslar jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda birçok silah ve sahte para da ele geçirildi.