Bursa'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tırın Saniye Saniye Görüntüleri - Son Dakika
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Bursa'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tırın Saniye Saniye Görüntüleri

Bursa\'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tırın Saniye Saniye Görüntüleri

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tır sürücüsü, açık dorsesine fazla yük alarak seyahat etmeye başladı. Mudanya istikametine giden tır, diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Olay amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

17.05.2024 09:42
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Bursa'da bir tır sürücüsü, açık dorsesine fazla yük alarak kilometrelerce ilerledi. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen açık dorseli tır, gereğinden fazla yük alarak seyahat etmeye başladı. Sanayi Caddesi üzerinden Mudanya istikametine giden tır, diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tehlikeli Yük Taşıyan Tırın Saniye Saniye Görüntüleri - Son Dakika

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