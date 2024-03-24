Bursa\'da Teravih Namazı Sonrası Çocuklara Pitbull Saldırısı

Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Tekke Camii'nin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teravih namazı sonrası arkadaşlarıyla sohbet eden E.Y. (14) ile A.İ.(13), bir süre sonra caminin avlusuna giderek oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra cami avlusuna gelen başıboş 'Pitbull' cinsi köpek, çocuklara saldırmaya başladı. Köpek E.Y.'nin elini, sonrasında da A.İ.'nin kasığının ısırdı. Bağırışları duyan mahalleli, köpeği tuğla ve taş atarak korkutmaya çalışsa da pitbull cinsi köpek çocukları bırakmadı. Bir vatandaş, köpeği arka ayaklarını tutarak çocuklardan ayırdı. Kemer ile başı bağlanan köpek, olay yerinden uzaklaştırılırken yaralılar özel araçlarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay öncesi kamerada
Yaşanan olayın öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, 15 kişilik arkadaş grubunun sohbet ettiği, sonrasında cami avlusuna hareket ettiği görüldü.
'Başıboş köpeklerin toplanması lazım'
Olay anında yaralanan çocuklara yardım eden Sinan Yücel, "Dün akşam teravih namazı sonrası kardeşlerimiz cami bahçesine çay içmeye inmişler. Daha sonrasında köpek saldırısına uğramışlar. Biz de sesleri duyduktan sonra yardım etmeye koştuk. Köpek çok asi olduğu için müdahalemiz yetersiz kaldı. Bu sırada abimiz gelerek köpeğin 2 arka bacağını tutup kaldırıyor. Cami hocamız ise belindeki kemeri çıkararak köpeğin başına doluyor. Köpek çocukları bırakınca, biz hemen yaralıları alarak hastaneye götürdük. Sonrasında belediye ekipleri gelmiş, köpeği uyutarak almışlar. Gece 02.00 sıralarında hastaneye gittik ziyaret etmeye, durumlarının iyi olduğunu söylediler. Sabah saatlerinde de iki kardeşimizi taburcu etmişler. Belediyeden başıboş köpekleri toplamalarını rica ediyorum. Pitbull cinsi köpekler tehlikeli hayvanlar. Bizim de çocuğumuz, hayatımız var. Büyük bir risk" diye konuştu. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Teravih Namazı Sonrası Çocuklara Pitbull Saldırısı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram 50 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, sahurda polis merkezi personeli ile bir araya geldi ve sahur yaptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi. Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Okmeydanı'nda bir kişi, husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için tetikçi tuttu. Saldırı anı kameralara yansırken, tetikçi ve azmettirenler polis tarafından yakalandı. Polis, dedektif gibi iz sürerek tetikçiyi ve azmettirenleri tutukladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Serik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, Serik'e tarımdan, hayvancılığa, alt yapıdan üst yapıya her alanda hizmet etmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı. Olay öncesi güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpeklerin toplanması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaşta sürücünün kontrol emekte zorlandığı elektrikli bisiklet vitrinden içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki kamyonete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, sürücü ve 1 yolcunun bulunduğu elektrikli bisikletin sokağa döndükten sonra doğrudan gelip kamyonete çarptığı görüldü. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikametin 3. katından düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?