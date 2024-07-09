Bursa'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

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Bursa'da seyir halindeki ticari taksi ile tali yoldan ana yola çıkan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ve yaşanan can pazarı ise kameraya yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

09.07.2024 13:13
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Can pazarı yaşanan kaza kamerada: 2 ağır yaralı

Bursa'da ticari taksi ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki ticari taksi, tali yoldan ana yola çıkan motosiklet ile çarpıştı. Kazada savrulan motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, kaza anı ve yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BIC 080 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Yunus Ö., arkadaşı Sefa U. ile tali yoldan ana yola çıkmak istedi. Ana yolda hızla seyir halinde olan ticari taksi motosiklete çarptı. Kazada savrulan 2 arkadaş yerde kalınca yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 arkadaşın ilk müdahalesi yapılırken, yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada, park halinde olan 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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