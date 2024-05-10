Bursa'da otobanda arıza yapan tırı fark etmeyen sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da otobanda arıza yapan tırı fark etmeyen sürücü hayatını kaybetti

Bursa\'da otobanda arıza yapan tırı fark etmeyen sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da otobanda arıza yapan bir tırın dorsesine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, tırın arıza yapması sonucu yolun ortasında kalan hafif ticari araca çarpan araç sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

10.05.2024 03:18
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Bursa'da otobanda arıza yapan tırı sonradan fark eden hafif ticari araç sürücüsü, tırın dorsesine çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, 01: 00 sıralarında Bursa Otobanı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.P. (24) yönetimindeki 47 PZ 445 plakalı tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arıza yaparak yolun ortasında kaldı. 16 BCF 149 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Ulaş (43), yolda kalan tırı sonradan fark ederek dorsesine çarptı. Ulaş, çarpışmanın etkisiyle dorsenin altında kalan hafif ticari araçta sıkıştı. Tır sürücüsünün durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Ulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İlhan Ulaş'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da otobanda arıza yapan tırı fark etmeyen sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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