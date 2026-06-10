Bursa'da Tır Dorsesi Yana Yattı - Son Dakika
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Bursa'da Tır Dorsesi Yana Yattı

Bursa\'da Tır Dorsesi Yana Yattı
10.06.2026 09:36
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Bursa'da bir tırın yana yatmış dorsesi, seyir halindeyken tehlikeli anlar yaşattı.

Bursa'da trafikte ilerleyen bir tırın yana yatmış şekilde seyreden dorsesi, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye davetiye çıkaran anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yana doğru yattı. Buna rağmen yoluna devam eden sürücü, trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Yana yatmış şekilde seyreden dorseyi gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Tır Dorsesi Yana Yattı - Son Dakika

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