Bursa\'da Tır Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

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Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırımdan kavşağa yürüyen 28 yaşındaki kadın, manevra yapan tır dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kameraları ortaya çıkarken, tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, annesi gözlerinin önünde ölen 1 yaşındaki bebek ise gözyaşlarına boğulmuştu.

Kaza, 28 Eylül günü merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer U. idaresindeki 06 AZB 72 plakalı tır, anayola çıktığı sırada çocuğunun bulunduğu bebek arasıyla birlikte kaldırımdan kavşağa yaya olarak yürüyen Yıldız Polat'ı altına aldı. Çevredeki ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Yıldız'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldız Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer U. ise gözaltına alındı.

Kahreden kazada yürek yakan detay

Olay anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Anne Yıldız Polat kaza sonrası yerde kanlar içerisinde yatarken ağlayan bebeğine çevredekiler sahip çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise sinir krizi geçirdi.

Sürücü serbest kaldı

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Muzaffer U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA