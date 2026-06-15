Bursa\'da Tırın Ön Tekerliği Patladı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ön tekeri patlayan tır kontrolden çıkarak orta refüje çarparak devrildi.

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Tigem Hara mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, ön lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkarak önce refüje girdi ardından devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı tır şoförü de kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. - BURSA