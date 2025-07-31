Bursa'da Torpil Yangını Paniğe Neden Oldu

Bursa'da çocukların eğlence için attığı torpil, ağaçlık alanda yangına yol açtı. Alevler bölgede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede oyun oynayan çocukların attığı torpil kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı. Siyah dumanlar mahalleye yayıldı, korku dolu anlar yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çok sayıda ağaç küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA