Bursa'da Trafik Denetimlerinde 8 Bin 61 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Denetimlerinde 8 Bin 61 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Bursa\'da Trafik Denetimlerinde 8 Bin 61 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamalarda kurallara uymayan 8 bin 61 sürücüye ceza kesti. Uygulamalar sonucunda binlerce sürücüye hız ihlali, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri ihlali, kask kullanmama, yayaya yol vermeme gibi suçlardan cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, halkın huzuru için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

30.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamalarda kurallara uymayan 8 bin 61 sürücüye ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Nisan arasında şehir genelinde yaptığı uygulamalarla trafik canavarlarına geçit vermedi. Bin 358 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 98 araç sürücüne alkollü araç kullanmaktan, bin 148 araç sürücüsüne emniyet kemeri ihlalinden, 254 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 345 araç sürücüsüne yayaya yol vermemekten ceza kesildi. Öte yandan, 320 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 80 araç sürücüsüne driftten, 794 araç sürücüsüne telefon ile konuşurken araç kullanmaktan, bin 428 araç sürücüsüne yasak yere park etmekten ve 479 araç sürücüsüne ise trafik levhalarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü halkın huzuru için uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Trafik Denetimlerinde 8 Bin 61 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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