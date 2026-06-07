Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

07.06.2026 22:21
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Kestel'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Halil S. yönetimindeki 42 BBB 443 plakalı otomobil, sağ şeritten giderken sola manevra yapan Şevket K. yönetimindeki 16 BEN 186 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 42 BBB 443 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 42 BBB 443 plakalı otomobildeki yolcular Adnan S. ve Kamil S. ile diğer araçtaki yolcular Fatma K. ve Arzu K. yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne, 2'si Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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