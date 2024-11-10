Bursa'nın Keles içinde devrilen traktörün altında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Keles ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Güneş'in (22) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Rops demiri bulunmayan traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Traktör Devrildi, Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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