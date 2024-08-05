Bursa'da traktör kazası: Yaşlı sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da traktör kazası: Yaşlı sürücü hayatını kaybetti

Bursa\'da traktör kazası: Yaşlı sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geri manevra yaparken kontrolden çıkan bir traktör dere yatağına uçtu. Yaklaşık 3 metrelik derede ters dönen traktörün yaşlı sürücüsü hayatını kaybetti.

05.08.2024 12:15
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geri manevra yaparken kontrolden çıkan bir traktör dere yatağına uçtu. Yaklaşık 3 metrelik derede ters dönen traktörün yaşlı sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında kırsal Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 VY 583 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek için yola çıkan 80 yaşındaki Kemal Ferik, mahalle içinden ana yola çıkış yapmak istediği esnada traktörü kaydırdı. Geri geri kontrolsüz giden traktör yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki dere yatağına uçarak ters döndü. Kazayı farkeden vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör altında kalan 2 çocuk babası Kemal Ferik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrasında itfaiye ekipleri traktör altında kalan Kemal Ferik'i aracın altından çıkardı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kemal Ferik'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da traktör kazası: Yaşlı sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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