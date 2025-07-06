Bursa'da asker uğurlaması yapan kalabalık gurup tüfeklerle havaya defalarca ateş etti.
Olay Bursa'da Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir asker uğurlaması için toplanan kalabalık tüfeklerle havaya defalarca ateş açtı. Havaya açılan ateş mahalle sakinleri tarafından korku ve paniğe neden oldu. O anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kameralara yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Tüfekle Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
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