Bursa\'da Tur Otobüsü Kaza Yaptı: 10 Turist Yaralandı

Bursa'da Katar ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 10 turist yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar ve Endonezyalı turistleri İstanbul'a götüren 34 CKJ 448 plakalı tur otobüsü, sürücü B.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Savrulan araç, yaklaşık 50 metre kayarak durabildi. Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan turistler çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA
Afrodit lakaplı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.
Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurt dışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" dedi.
Başarılı oyuncu Defne Kayalar, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Savcı İclal rolünü oynayacak.
Kolombiya hükümeti, çetelerle mücadele kapsamında ülke geneli tüm hapishanelerde acil durum ilan etti. Adalet Bakanı Nestor Osuna, son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik şiddet olayları nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Hapishanelerde güvenlik güçlerinin operasyon yapabileceği ve suç işleyenlerin başka hapishanelere nakledileceği ifade edildi.
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak da şiddetli yağış nedeniyle planlanan Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Gönül, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Ablasını gören Gönül ise özür diledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Tur Otobüsü Kaza Yaptı: 10 Turist Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?