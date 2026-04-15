Bursa'da Üst Geçitten Demir Düşmesi Kıl Payı Facia

15.04.2026 09:42
Bursa'da üst geçitten düşen bağlantı demiri, seyir halindeki bir aracın lastiklerini parçaladı.

Bursa'da seyir halindeki araçların bulunduğu yola, üst geçitten kopan bağlantı demiri düştü. Olayda büyük bir facia kıl payı atlatılırken, bir aracın iki lastiği parçalandı.

Olay, Sırameşeler'den Bursa istikametine doğru ilerleyen araçların yoğun olarak kullandığı Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide ait köprü bağlantı demiri henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıkarak yola düştü.

Bu sırada trafikte seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki otomobil, sürücünün manevra yapmasına rağmen demirin üzerinden geçti. Yaklaşık 100 metre sürüklenen demir parçası nedeniyle aracın sağ tarafındaki iki lastik parçalanırken, araç güçlükle durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay tutanak altına alınırken, hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"Yarım saniye geç kalsam arabanın üzerine düşecekti"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Fatih G., "İzmir yolundan Kent Meydanı istikametine gidiyordum. Üst geçitten bir parçanın düştüğünü gördüm ama ağaç parçası sandım. Üzerinden geçmek zorunda kaldım. Yarım saniye geç kalsam direkt aracın üzerine düşecekti. İki lastiğim birden parçalandı. Diğer sürücüler de durup lastiklerini kontrol etti. Demir parçası oldukça ağırdı, iki kişi zor kaldırdık. Büyük bir tehlike atlattık" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası
Kadroya bomba transfer Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor Kadroya bomba transfer! Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

09:10
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
