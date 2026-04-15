Bursa\'da Üst Geçitten Demir Düşmesi Kıl Payı Facia

Bursa'da seyir halindeki araçların bulunduğu yola, üst geçitten kopan bağlantı demiri düştü. Olayda büyük bir facia kıl payı atlatılırken, bir aracın iki lastiği parçalandı.

Olay, Sırameşeler'den Bursa istikametine doğru ilerleyen araçların yoğun olarak kullandığı Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide ait köprü bağlantı demiri henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıkarak yola düştü.

Bu sırada trafikte seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki otomobil, sürücünün manevra yapmasına rağmen demirin üzerinden geçti. Yaklaşık 100 metre sürüklenen demir parçası nedeniyle aracın sağ tarafındaki iki lastik parçalanırken, araç güçlükle durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay tutanak altına alınırken, hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"Yarım saniye geç kalsam arabanın üzerine düşecekti"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Fatih G., "İzmir yolundan Kent Meydanı istikametine gidiyordum. Üst geçitten bir parçanın düştüğünü gördüm ama ağaç parçası sandım. Üzerinden geçmek zorunda kaldım. Yarım saniye geç kalsam direkt aracın üzerine düşecekti. İki lastiğim birden parçalandı. Diğer sürücüler de durup lastiklerini kontrol etti. Demir parçası oldukça ağırdı, iki kişi zor kaldırdık. Büyük bir tehlike atlattık" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA