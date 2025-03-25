Bursa\'da Uyuşturucu Eğitimi Yaygınlaştı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve ""arko" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 5 bin 233 kişi bilgilendirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 33 ayrı etkinlikte 5 bin 233 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikler yapıldı. - BURSA