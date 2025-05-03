Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gözaltı

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gözaltı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 600 polisle 5 kg uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 41 kişi yakalandı.

03.05.2025 08:07
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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, toplam 600 personelin katılımıyla düzenlediği operasyonda 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 41 şüpheli ise baskında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 7 şüpheliden ise 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekat, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA'lar ve 100 ekiple toplam 600 personel katıldı. Şafak vakti yürütülen operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Ekiplerin eş zamanlı baskın yaptığı adreslerde ve arama yapılan tırlarda, 2 kilo 700 gram kokain, bin 500 kök Hint keneviri bitkisi, 30 bin adet ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 adet sentetik ecza, 35 gram sentetik kannabinoid madde 41 şüpheliyle birlikte yakalandı. Ayrıca operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 bin TL nakit para da ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda nefes kesen anlar ise kameraya anbean yansıdı.

34 kişi tutuklandı

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 41 şüpheliden 34'ü tutuklanırken, 7 şüpheliden 4'ü adliye kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gözaltı - Son Dakika

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