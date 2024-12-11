Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Polis Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Polis Yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, bir polis yaralandı.

11.12.2024 13:50
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Bursa'da küme evlerine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 1 polis memuru yaralandı

Uyuşturucu yuvalarına baskın yapıldı, polise ateş açıldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 5 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bursa Narkotik Şube ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 1 polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde küme evlerini hedefine alan Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü, ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde şafak vakti operasyon düzenledi. 5 ayrı adrese düzenlenen baskında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, yüklü miktarda uyuşturucu, 6 şüpheli ile birlikte yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtilirken, şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Polis Yaralı - Son Dakika

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