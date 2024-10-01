Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Bursa\'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Karacabey'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirleri tutuklandı. 477 gram metamfetamin ele geçirildi.

01.10.2024 14:37
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit ettiği C.B. ve İ.K.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Garipçe Mahallesi'nde bulunan evlerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, sigara paketi içerisinde 11 adet alüminyum folyo kağıda parça parça sarılı vaziyette 477 gram metamfetamin, 2 adet payp düzeneği, 812 adet tüketime hazır paketlenmiş halde makaron ve 2 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan C.B. ve İ.K., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon - Son Dakika

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