Bursa'da Vapur Tuvaletinde Ceset Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Vapur Tuvaletinde Ceset Bulundu

Bursa\'da Vapur Tuvaletinde Ceset Bulundu

İDO vapurunun tuvaletinde 42 yaşındaki Duran D.'nin cesedi bulundu, metamfetamin ile aparat tespit edildi.

28.09.2024 16:59
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Bursa'da İDO iskelesine yanaşan vapurun tuvaletinde cansız halde bulunan 42 yaşındaki Duran D.'nin üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ile uyuşturucu aparatı çıktığı bildirildi. Tuvaletin kilitli kapısını uzun süre açan olmayınca güvenlikler içeriye girip ceset ile karşılaştı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan İDO iskelesinde iki gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait vapur, iskeleye yanaştı. Vapurdaki yolcuların inmesinin ardından yetkililer tarafından vapurun içinde yapılan son kontroller sırasında tuvaletin kapısının halen kilitli olduğu görüldü. Güvenlikler tarafından kapı açılınca içeride bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü. Yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 42 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vapur içinde savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Cesedin 42 yaşındaki Duran D.'ye ait olduğu öğrenildi. İnceleme sırasında cesedin üzerinde bir miktar metamfetamin maddesi ile içerken kullanılan aparat olduğu belirlendi. Duran D.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Şahsın uyuşturucu madde kullanıma bağlı kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilirken; yapılan otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi. Aslen Almanya doğumlu olan Duran D.'nin Yalova'nın Armutlu ilçesinden Mudanya'ya feribotla geçtiği ailesinin Almanya'dan Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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