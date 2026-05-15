Bursa'da Vinç Devrildi, İki İşçi Yaralandı

15.05.2026 15:34
Mudanya'da devrilen sepetli vinç, iki işçiyi yaraladı. Olay mahallede paniğe neden oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 6 katlı binada çalışan işçilerin bulunduğu sepetli vinç büyük bir gürültüyle devrildi. Sac çatının üzerine düşen vinçteki 2 işçi yaralanırken, faciadan dönülen olay mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Hasanbey Mahallesi Namazgah Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe sıvası yapan Ş.A. ve T.A. isimli işçiler, çalışma yapmak için sepetli vinçle binanın üst katlarına çıkarıldı. Vinç 6.kata kadar yükseldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Büyük bir gürültüyle savrulan vinç sepeti, yanında bulunan sac çatılı işletmenin üzerine düştü. Sepetin yarısının çatının içine gömüldüğü öğrenilirken, sac çatının darbeyi yumuşatması muhtemel bir can kaybını önledi.

Kazada ağır yaralanan işçi Ş.A.'nın ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Diğer işçi T.A.'nın da vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana geldiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan devrilen vincin bitişikte bulunan tek katlı bir evin üzerine de düştüğü, çatıda çökme meydana geldiği ve vincin ayaklarının evin duvarına saplandığı görüldü. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması ise faciayı önleyen detay oldu.

Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, vinç operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

