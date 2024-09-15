Bursa\'da VIP Minibüs Yangını

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Bursa'da yolun ortasında alevlere teslim olan VIP minibüs, cayır cayır yandı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanlar çıktığını gören minibüs şoförü, aracı kenarı çekti. Aracın motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede minibüsü sardı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği VIP minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA