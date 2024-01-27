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Bursa'da Virajı Fark Edemeyen Otomobil Tarlaya Uçtu - Son Dakika
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Bursa'da Virajı Fark Edemeyen Otomobil Tarlaya Uçtu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, keskin bir virajı fark edemeyerek tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve yolcular yara almadan kurtulurken, sürücü yolun tehlikeli olduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Bursa\'da Virajı Fark Edemeyen Otomobil Tarlaya Uçtu
27.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:33
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Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, virajı fark edemeyip tarlaya uçtu. Kazadan, sürücü ve yolcular yara almadan kurtulurken sürücü, "Ben Bursa'nın yabancısıyım, ilk defa böyle bir yol görüyorum" dedi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 1. Yamaç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Kaya idaresindeki Kocaeli'den gelen 41 YT 815 plakalı otomobil, 1. Yamaç Sokak üzerinde bulunan keskin virajı fark edemedi. Virajı fark edemeyen Kaya, 3 metre yükseklikten tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaya, ve beraberindeki yolcular kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla tarladan çıkarılırken Yavuz Kaya, "Ben aracımla seyir halindeyken yol bir anda bitti. Önlem alınmamış, bariyer yok. Bu şekilde bırakılmış bir yol, ben de Bursa'nın yabancısıyım. 50 kilometre hız ile seyir halindeydim. Yol bir anda keskinleşince toparlayamadım. Otomobilde ben, kızım ve hanımım vardı. Çok şükür yara almadan kurtulduk. Tabela falan da koyulmamış, yetkililerden bu yola bir bariyer yapmalarını rica ediyorum" dedi.

Öte yandan, vatandaşlar bu yol için yetkililerin bariyer önlemi almasını istiyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Virajı Fark Edemeyen Otomobil Tarlaya Uçtu - Son Dakika


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