Bursa\'da Yağışlı Havada Kaza

Bursa'da yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce duvara, daha sonra demir bariyere çarptı. Yaşanan kazada aracın motoru yerinden çıkarken, sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Sırameşeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ö. (29) idaresindeki 16 AJJ 468 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce metro duvarına, daha sonra ise yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuzhan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Taner A. (22), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA