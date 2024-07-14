Bursa'da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti: Genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Bursa'da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti: Genç bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada 31 yaşındaki bir genç, iki kuzen tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, yakınları arasında kavga çıktı. Şüpheliler ise güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

14.07.2024 10:53
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Bursa'da sokak arasında 'yan bakma' nedeniyle iki kişiyle tartışan 31 yaşındaki genç, iki kuzenin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonrası özel bir hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti. Hastaneye gelen gencin yakınları ise, hastane önünde kavgaya tutuştu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen (31) sokak arasında ilerlediği esnada yolda karşılaştığı 2 kuzen ile 'yan bakma' tartışmasına tutuştu. Tartışmanın büyümesiyle amca çocukları olduğu öğrenilen Kamil Eren Ü. (22) ile Mehmet Kağan Ü. (28), Türkmen'i bacak kısmından bıçaklayıp olay yerinden hızla kaçtı. Atardamara aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Türkmen yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı gencin ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgedeki en yakın hastaneye sevk etti. Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, hastane bahçesine gelen yakınları kendi aralarında kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüphelileri yakalamak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekipleri girdi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen 2 kişi yapılan takip sonucu yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kamil Eren Ü.'nün 3 suç kaydı olduğu Mehmet Kağan Ü.'nün ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Kavga, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti: Genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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