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Bursa'da yangın büyüdü : Odun depoları tehlike altında

BURSA - Bursa'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyük bir alana yayılırken itfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.