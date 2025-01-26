Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Burcun Mahallesi'ndeki bir evde iddia göre sobadan yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Papur'un (85) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemeler sürüyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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