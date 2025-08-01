Bursa\'da Yankesici Kadın Güven Timleri Tarafından Yakalandı

Bursa'da, cadde üzerinde yürüyen bir kişinin cebinden cüzdanını çalan yankesici, kadın güven timleri tarafından yakalandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapan vatandaşın cebindeki cüzdan, bir kişi tarafından fark ettirmeden çalındı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Mağdurun ihbarı üzerine olay yerine kadın güven timleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen cüzdan sahibine teslim edildi. - BURSA
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