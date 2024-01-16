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Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çocuk, kamyonet kasasına çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuk, kamyonetin durmasıyla birlikte ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu.

Bursa\'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
16.01.2024 - 10:25,
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Bursa'da yaşı küçük çocuğun kamyonet kasasındaki tehlikeli yolcuğu cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini kamyonet kasasına çıkarmayı oyun olarak gören yaşı küçük çocuk, ölüme meydan okudu. Bir süre canını hiçe sayarak ilerleyen çocuk kamyonetin durmasıyla birlikte ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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