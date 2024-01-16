Bursa\'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Bursa'da yaşı küçük çocuğun kamyonet kasasındaki tehlikeli yolcuğu cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini kamyonet kasasına çıkarmayı oyun olarak gören yaşı küçük çocuk, ölüme meydan okudu. Bir süre canını hiçe sayarak ilerleyen çocuk kamyonetin durmasıyla birlikte ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA