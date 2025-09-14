Bursa'da Yavru Ayı Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursa'da Yavru Ayı Paniği

Bursa\'da Yavru Ayı Paniği
14.09.2025 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir sitede görülen yavru ayılar sonrası yönetim, sakinleri uyardı ve dikkatli olmalarını istedi.

Bursa'da bir site bahçesinde yavru ayılar görülmesi üzerine yönetim, site sakinlerini uyardı.

Bursa'da Keles ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Misafirhanesi bahçesinde görülen ayı yavruları paniğe neden oldu. Site yönetimi bahçede yavru ayıların görülmesi üzerine site bahçesi ve çevresinde yaşanabilecek tehlikelere karşı özellikle çocukların uzak tutulması gerektiği bilgisini paylaşarak site sakinlerine uyarılarda bulundu.

Site yönetiminin yaptığı uyarıda, "TKİ arka bahçe bölgesinde ayı ve yavrularının görüldüğü bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Özellikle çocuklarımız açısından tehlike arz edebilecek bu durum karşısında lütfen dikkatli olunuz. Çocuklarınızın TKİ bahçe ve çevresinde yalnız başına bulunmasına izin vermeyiniz. Mümkün oldukça TKİ arka bahçe bölgesinden uzak durmanız tavsiye olunur" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bahçe, Keles, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yavru Ayı Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:15:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Yavru Ayı Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.