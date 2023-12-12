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Bursa'da Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'da bir aracın kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa\'da Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
12.12.2023 - 10:25,
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Bursa'da bir aracın kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yüzleri tebessüm ettiren görüntüler ise kameralara anbean yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde otomobile binen kişi, kaputtan gelen sesler üzerine aracını durdurdu. Kedi sesi geldiğini anlayan kişi durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kaputu açıp kedinin olduğu yeri aradı. Seslerin geldiği yere yoğunlaşan ekipler, yavru kedinin üşüdüğü için kapalı alana girdiğini fark etti. Ekiplerin yardımıyla çıkarılan kediye ilgi gösteren ekipler o anları kameraya alırken, ortaya çıkan tablo yürekleri ısıttı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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