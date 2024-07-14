Bursa'da Yeni Yapılan Kasis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Yeni Yapılan Kasis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Bursa\'da Yeni Yapılan Kasis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılan yeni kasis, sürücülere zor anlar yaşattı. Kasisi fark etmeyen sürücülerin araçları metrelerce havalandı. Mahallenin gençleri ise çekirdek eşliğinde bu anları izledi. Belediye ekipleri kısa süre sonra kasisi boyayarak sürücülerin dikkatini çekti.

14.07.2024 10:47  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da caddeye yeni yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşattı. Kasisi fark etmeyen sürücülerin kullandığı araçlar metrelerce havalanırken, mahallenin gençleri ise çekirdeğini alıp o anları izledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan park nedeniyle araçların yavaşlaması için belediye cadde üzerine kasis yaptı. Fakat ekiplerin kasisi yaptığını bilmeyen sürücüler süratle geçtiği kasisten havalandı. Mahallenin gençleri ise yüzlerce aracın kasisten uçtuğunu görünce, park çevresinde oturup sürücülerin zor anlarını çekirdek kola yaparak izledi. Bazı gençler sürücüleri uyarmaya çalışsa da durumu yanlış anlayan sürücüler daha çok gaza yüklendi. Araçlarıyla havalanan sürücülerin o anları kameraya yansırken, belediye ekiplerinin kısa süre sonra boyadığı yol, sürücülerin dikkatini çekti.

Kasis boyanana kadar gece boyunca sürücüleri uyaran gençler, "Burada dün sabah kasis yapmışlar. Herhangi bir tabela falan da koymamışlar. Sürücüler de kasisi görmeyince kasisten uçtu. Biz de çekirdek kola eşliğinde izlemeye başladık. Araçlarda hasar meydana geldi. İzlerken eğlendik ama sürücüleri uyarmak için bağırarak uyarıda bulunduk. Fakat bu kez de bizi yanlış anlayanlar oldu. Daha çok hızlanıp kasise girenler oldu. Bize burada keyifli anlar yaşattılar. Daha sonra muhtarımız buraya geldi. Yetkililere haber verdi. Yetkililer bu sabah burayı boyayıp tabela astılar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yeni Yapılan Kasis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:11:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Yeni Yapılan Kasis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement