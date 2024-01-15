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Bursa'da Yol Vermeme Kavgası: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu - Son Dakika
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Bursa'da Yol Vermeme Kavgası: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Bursa\'da Yol Vermeme Kavgası: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu
15.01.2024 - 08:52,
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Bursa'da iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaş kamerasına yansırken, kavgayı olay yerine gelen polis ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde karşılaşan taraflar yol verme yüzünden sözlü tartışmaya başladı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bırakınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaşların amatör kamerasına yansırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yol Vermeme Kavgası: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu - Son Dakika


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