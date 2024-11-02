Bursa\'da Zanlı Kovalamacasına 60 Bin Lira Ceza

3.Sayfa

Bursa'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı, polisi peşine taktı. Dakikalar süren kovalamacanın ardından park halindeki araca çarpan zanlı, ekiplerce yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi üzerinde devriye atan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir araca 'Dur' ikazında bulundu. Arkasında polisi gören zanlı ekiplerden kaçmaya başladı. Ana caddeden ara sokaklara kaçan zanlı ekiplere izini kaybettirmeyi denese de başaramadı. Yıldırım SÖS ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu 20 ADD plakalı hafif ticari otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Sürücüsü olay yerinden yaya şekilde kaçmaya çalışsa da ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahsa yapılan GBT'de şahsın Umut K. olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığını tespit edildi. Umut K., işlemleri yapılmak üzere Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, ekiplerden kaçarken ters yöne giren ve ışık ihlali yaparak kazaya karışan Umut K.'ya 60 bin lira ceza kesildi. - BURSA