Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 19. 00 sıralarında Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. S.B.yönetimindeki 16 BEN 152 plakalı otomobil, A.K.yönetimindeki 16 AJZ 982 plakalı otomobile, F.M.idaresindeki 16 BIJ 110 plakalı otomobil, S.D.yönetimindeki plakalı 16 BGU 062 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonucu 16 BEN 152 plakalı araçta bulunan yolcular D.B.ile E.B.yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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