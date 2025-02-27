Bursa'daki Kestel Kalesi'nde Yangın: Tarihi Eser Tahrip Oldu - Son Dakika
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Bursa'daki Kestel Kalesi'nde Yangın: Tarihi Eser Tahrip Oldu

Bursa\'daki Kestel Kalesi\'nde Yangın: Tarihi Eser Tahrip Oldu

Bursa'nın simgelerinden olan 1306 yılında fethedilen Kestel Kalesi'nde bir kafede çıkan yangın büyük tahribata yol açtı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yangının ardından hızlı bir müdahale edeceklerini açıkladı.

27.02.2025 12:59  Güncelleme: 13:02
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Bursa'da Dimboz Muharebesi sonucunda 1306 yılında fethedilen asırlık Kestel Kale'si dün akşam saatlerinde kalede bulunan ve kafe olarak kullanılan baraka yangını sonrası tahribat gördü. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Daha önce mahkemelik bir yer olduğu için biz müdahale edemedik ama hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız" diye konuştu. Yürek burkan tahribat ise havadan görüntülendi.

Bursa'nın simgelerinden biri olan ve Osman Bey zamanında Yenişehir-Bursa arasında Dimboz Muharebesi sonucunda 1306 yılında fethedilen tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan bir barakada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kaleden yükselen alevleri fark ettiği gibi 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanla yarışan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çok geçmeden kontrol altına alındı. Fakat kalenin tepesinde bulunan baraka adeta küle döndü. Yangın nedeniyle asırlık kalede tahribat meydana geldi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, kalede oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, " Dün sabah meclis üyelerimizle tarihi Kestel Kalesi'ni gezdik. Akşam 21.36 sıralarında yangın çıktı. Burası mahkemelikti, bu yüzden biz de buraya müdahalede bulanamıyorduk. Bugün de buraya gelip incelemelerde bulunduk. Buradaki tahribatı düzeltmek için çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, 3-sayfa, Kestel, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'daki Kestel Kalesi'nde Yangın: Tarihi Eser Tahrip Oldu - Son Dakika

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