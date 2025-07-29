Bursa\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4.gününe giren orman yangını sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Çakmak mahallesi yakınlarındaki alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Bölgedeki son durum havadan drone ile görüntülendi. Gün içinde yeniden fırtına çıkması ve alevlerin harlaması ihtimaline karşı orman, itfaiye, gönüllüler ve bölge sakinleri soğutma çalışmalarına katılıyor.

Bursa'nın Harmancık ilçesi Çakmak Mahallesi yakınlarına sıçrayan yangın gece boyu ekiplerin müdahalesiyle etkisini kaybetti.. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ekibi müdahale ederken iş makineleri ile yol kenarlarındaki ağaçlar kesilerek yangının köye yaklaşması önlendi. Sabah saatlerine karşı bölgede alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Duman yükselen bölgelere havanın aydınlanması ile hava desteği yeniden başladı.

Yangın bölgesi sabah saatlerinde havadan görüntülendi. Geceyi aydınlatan alevler yerini yoğun sis ve dumana bıraktı. - BURSA