Bursa İnegöl\'de 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tahir Y. (37) yönetimindeki 48 K 2399 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Serdar Ç. (34) yönetimindeki 34 NJN 228 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından Şükrü O. (46) yönetimindeki 16 PJ 176 plakalı otomobil de Tahir Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Zincirleme kazada 16 PJ 176 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü O. ile araçta bulunan Seda O. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.