Bursa İnegöl'de 4. kat balkonundan düşen 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de 4. kat balkonundan düşen 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bursa İnegöl\'de 4. kat balkonundan düşen 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 yaşındaki genç kız, 4 katlı apartmanın balkonundan yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 yaşındaki genç kız, bir apartmanın 4. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 4. katındaki balkona çıkan 24 yaşındaki Merve Emin, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kıza olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ağır yaralanan genç kız, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa İnegöl'de 4. kat balkonundan düşen 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de 4. kat balkonundan düşen 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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