Bursa İnegöl'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa İnegöl'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl\'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2. katında bulunan evin balkonunda oynayan 4 yaşındaki H.K., bir süre sonra balkon duvarına tırmandı. Küçük çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu balkonun bulunduğu kattan aşağıdaki boşluğa düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi, kısa sürede olay yerine gelerek yardımına koştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ömer K., sedyede ambulanstan indirilen çocuğuna, "Buradayım" diyerek moral vermeye çalıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeİnegölPolisÇocukBursaOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
22:46
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı’na çağrıldı
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı
22:22
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
21:38
Gürsel Tekin’in görevine son verildi ama gitmiyor
Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
21:02
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak
Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
20:55
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de goller peş peşe
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de goller peş peşe
20:32
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 22:54:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement