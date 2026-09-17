Bursa İnegöl'de banyoda kalbi duran 29 yaşındaki genç hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de banyoda kalbi duran 29 yaşındaki genç hastanede kurtarılamadı

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Bursa İnegöl\'de banyoda kalbi duran 29 yaşındaki genç hastanede kurtarılamadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde banyoda fenalaşarak kalbi duran 29 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde banyoda fenalaşarak kalbi duran genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kıracaali Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, banyoya giren Suriye uyruklu 29 yaşındaki Yezid Elhav'ın bir süre geçmesine rağmen çıkmaması üzerine şüphelenen ailesi banyoya girdi. Aile, banyoda genci hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, kalbi duran gence olay yerinde kalp masajı yaptı. Ardından genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki genç kurtarılamadı. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuAcil DurumGüvenlik3. SayfaİnegölBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de banyoda kalbi duran 29 yaşındaki genç hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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