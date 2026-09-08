Bursa İnegöl'de bisikletli kız çocuğuna çarpan araç hayatını kaybettirdi - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de bisikletli kız çocuğuna çarpan araç hayatını kaybettirdi

Bursa İnegöl\'de bisikletli kız çocuğuna çarpan araç hayatını kaybettirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki Ayşegül Gölen, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İnegöl Abdulhamithan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Ayşegül, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ayşegül Gölen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Yasin D. (45) yönetimindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan bisikletiyle ana yola çıkan Ayşegül Gölen'e (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İnegöl Abdulhamithan Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ayşegül Gölen için yatsı namazı sonrası Huzur Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşegül Gölen, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çögezer, yayınladığı taziye mesajında, "İnegöl ilçesi Abdulhamit Han Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Ayşegül Gölen, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa İnegöl'de bisikletli kız çocuğuna çarpan araç hayatını kaybettirdi - Son Dakika

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