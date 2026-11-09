Bursa İnegöl'de garaj çatısı çökünce düşen 76 yaşındaki Telat Balcı kurtarılamadı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de garaj çatısı çökünce düşen 76 yaşındaki Telat Balcı kurtarılamadı

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Bursa İnegöl\'de garaj çatısı çökünce düşen 76 yaşındaki Telat Balcı kurtarılamadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik için çıktığı garaj çatısının çökmesiyle yaklaşık 3 metreden düşerek ağır yaralanan 76 yaşındaki Telat Balcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Balcı, olaydan yaklaşık 18 saat sonra kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde garaj çatısının çökmesiyle yaklaşık 3 metreden düşerek ağır yaralanan 76 yaşındaki Telat Balcı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Telat Balcı temizlik yapmak için garaj çatısına çıktı. Çatının aniden çökmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden zemine düşerek ağır yaralanan Balcı için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Balcı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesi bulunan Balcı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

18 saat sonra acı haber geldi

Hastanede tedavi altına alınan Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan yaklaşık 18 saat sonra hayatını kaybetti. Balcı'nın vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelİnegölBalcıBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de garaj çatısı çökünce düşen 76 yaşındaki Telat Balcı kurtarılamadı - Son Dakika
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