Bursa İnegöl\'de gece otomobil kaldırıma çıkarak tabelaları devirdi, sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak tabelaları devirdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Talha A. yönetimindeki 06 CYZ 539 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak kaldırıma çıktı ve burada bulunan tabelalara çarparak devirdi. Kazada otomobil sürücüsü Talha A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.